Американские конгрессмены будут включать санкции за "Северный поток-2" в оборонный бюджет

Штаты готовятся остановить "Северный поток-2" санкциями

Намерения Вашингтона противодействовать российскому террористическому экономическому проекту строительства трубопровода в обход Украины не изменны уже несколько лет. Только теперь политики переходят от слов к действиям, и уже в следующем году санкции могут вступить в силу.

Внедрение ограничительных мер против компаний, которые участвуют в реализации путинского трубопровода, который даст возможность русским экономически и политически оккупировать Европу, будет предусмотрено в оборонном бюджете США на 2020 год.

Об этом заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Риш.

По его словам, включение санкций к законопроекту "Об оборонном бюджете" - сильный знак, хотя представители Сената и Палаты представителей все же пока не пришли к консенсусу по поводу принятия документа.

- Основной момент раздора заключается в закрытии окна возможноестей. Большая часть Nord Stream уже сделана, - отметил конгрессмен. - Тем не менее, санкции убедят строительные фирмы прекратить работу над "Северным потоком-2", поскольку это слишком дорого им обойдется. Русским же в случае введения ограничений придется искать другой способ воплотить проект, если они вообще смогут это сделать.

Как утверждает Риш, вписывание санкций в законопроект по оборонного бюджета отражает соглашение между администрацией, Палатой представителей и Сенатом и банковскими комитетами.

Напомним, в данный момент Россия ведет тяжелые переговоры о новом контракте на поставку газа в Украину. Путин, даже решил прибегнуть к шантажу, чтобы склонить Украину заключить краткосрочный контракт, пока не будет полностью готов "Северный поток-2". Украина же настаивает на долгосрочном соглашении и не намерена идти на уступки агрессору.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.