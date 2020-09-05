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СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд

12:39
СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд - фото 1
СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд

В субботу, 5 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Карантин в Украине могут продлить после 31 октября – Шмыгаль

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

Украине зафиксировано 2836 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количеств новых больных в сутки. 5 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 133 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61649 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2836 новых случаев. всего проведено 1673316 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1036 пациентов", - говорится в сообщении.

СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд - фото 204996

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

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