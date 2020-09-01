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Карантин в Украине могут продлить после 31 октября – Шмыгаль

18:35
Карантин могут продлить после 31 октября – Шмыгаль - фото 1
Карантин могут продлить после 31 октября – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ужесточение карантина после 31 октября.

COVID-19 продолжил наступление в Украине, зараженных все больше

Об этом политик заявил в интервью изданию Page.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям", - рассказал глава Кабмина.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

 

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Новости Украина Денис Шмыгаль Карантин в Украине Пандемия коронавируса
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