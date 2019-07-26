Сокращение расходов: ВСУ отказались от покупки очень важных комплексов

Украинские зенитчики не получат тренировочные комплексы из-за сокращения расходов

Украина, находясь в состоянии войны, сокращает растраты на оборонку. При том, что шансы на масштабное нападение со стороны России не уменьшаются ни на йоту. Уменьшение расходов уже сказалось на закупках для Воздушных Сил страны.

Так, в четверг, 25 июля, был опубликован протокол заседания тендерного комитета военной части А2860, где базируется 96-я зенитно-ракетная бригада.

Согласно документам, на нужды охраняющих мирное небо бойцов государство планировало потратить почти восемь миллионов гривен и приобрести мультимедийные тренажеры расчетов ЗРК "Бук-М1".

Крайне важные для страны тренировочные комплексы позволили бы нашим военным отточить мастерство сбивания вражеских самолетов, что создало бы русским серьезные проблемы в случае нападения с применением авиации.

Закупить собирались комплексы для обучения расчетов самоходной огневой установки 9А310М1 за 3,2 миллиона грн, пункт боевого управления (ПБУ) 9С470М1 за 2 миллиона 125 тысяч, станцию обнаружения целей (СВЦ) 9С18М1 за 532 тысяч, а также комплекс моделирования боевой обстановки и воссоздания единого информационного пространства для обучения расчетов дивизиона за 2 миллиона 137 тысяч гривен.

Торги по закупке состоялись, а весь комплекс в итоге приобретать отказались. С формулировкой "в связи с сокращением расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг".

В ходе заседания тендерного комитета бригады было принято решение об отказе от покупки всех четырех позиций.