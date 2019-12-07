Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

СНБО утвердил единый сценарий по Донбассу. Что известно?

17:30
СНБО утвердил единый сценарий по Донбассу. Что известно? - фото 1
СНБО утвердил единый сценарий по Донбассу. Что известно?

В субботу, 7 декабря, СНБО утвердил единый сценарий по реинтеграции Донбасса.

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Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - сообщил секретарь и подчеркнул, что Украина имеет и другие сценарии на случай любых результатов нормандского саммита.

СНБО утвердил единый сценарий по Донбассу. Что известно? - фото 192458

Алексей Данилов

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сказал Данилов.

Напомним, что ранее СНБО утвердил пять сценариев развития событий в ОРДЛО. Позже помощник президента Андрей Ермак уточнил, что в случае провала нормандского саммита Украина начнет возведение стены на Донбассе, однако у главы фракции "СН" Давида Арахамии имеются свои мысли на этот счет.

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СНБО Алексей Данилов ДНР Нормандская четверка Новости Украина
Интерфакс Украина
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