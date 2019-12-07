Стена на Донбассе все же будет? В Слуге народа дали ответ

Стена на Донбассе все же будет? В Слуге народа дали ответ

Намедни советник президента Андрей Ермак заявил о начале строительства стены на Донбассе в случае провала нормандского формата. Далеко не все поняли, правда ли это и глава фракции "СН" Давид Арахамия поспешил дать комментарий.

О планах Команды Зе политик рассказал СМИ.

"Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев 8-10, но комбинации за сотню переваливают", – сказал нардеп.

Давид Арахамия

Отметим, что схожий проект существует уже довольно давно. По данным СМИ, за один лишь 2018 г. на т.н. "стену Яценюка" (именно при этом премьере началось ее строительство - прим. ред.) было потрачено 500 млн грн.

Суммарный же объём расходов с 2014 года составляет 1,3 млрд грн. при завершенности работ в 30% По состоянию на весну 2019 г., в проекте было задействовано около 10 генподрядчиков. Некоторые из них являются действующими фигурантами уголовных дел.

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