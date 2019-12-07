Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Стена на Донбассе все же будет? В Слуге народа дали ответ

11:30
Стена на Донбассе все же будет? В Слуге народа дали ответ - фото 1
Стена на Донбассе все же будет? В Слуге народа дали ответ

Намедни советник президента Андрей Ермак заявил о начале строительства стены на Донбассе в случае провала нормандского формата. Далеко не все поняли, правда ли это и глава фракции "СН" Давид Арахамия поспешил дать комментарий.

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О планах Команды Зе политик рассказал СМИ.

"Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев 8-10, но комбинации за сотню переваливают", – сказал нардеп.

Стена на Донбассе все же будет? В Слуге народа дали ответ - фото 192444

Давид Арахамия

Отметим, что схожий проект существует уже довольно давно. По данным СМИ, за один лишь 2018 г. на т.н. "стену Яценюка" (именно при этом премьере началось ее строительство - прим. ред.) было потрачено 500 млн грн.

Суммарный же объём расходов с 2014 года составляет 1,3 млрд грн. при завершенности работ в 30% По состоянию на весну 2019 г., в проекте было задействовано около 10 генподрядчиков. Некоторые из них являются действующими фигурантами уголовных дел.

Напомним, Зеленский определил будущее ВСУ после войны. Что известно?

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Давид Арахамия "Стена" ДНР Партия Слуга народа Новости Украина
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