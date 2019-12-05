Провал нормандского формата: в ОПУ озвучили "план Б"

Провал нормандского формата: в ОПУ озвучили план Б

Советник президента Андрей Ермак озвучил действия Украины в случае провала нормандского саммита 9 декабря.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Reuters.

По словам Ермака, в случае фиаско переговоров об обмене пленных и прекращении огня, "мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

Андрей Ермак

"К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", - подчеркнул политик.

Отметим, что схожий проект существует уже довольно давно. По данным СМИ, за один лишь 2018 г. на т.н. "стену Яценюка" было потрачено 500 млн грн.

Суммарный же объём расходов с 2014 года составляет 1,3 млрд грн. при завершенности работ в 30% По состоянию на весну 2019 г., в проекте было задействовано около 10 генподрядчиков. Некоторые из них являются действующими фигурантами уголовных дел.

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