Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Провал нормандского формата: в ОПУ озвучили "план Б"

14:16
Провал нормандского формата: в ОПУ озвучили план Б - фото 1
Провал нормандского формата: в ОПУ озвучили план Б

Советник президента Андрей Ермак озвучил действия Украины в случае провала нормандского саммита 9 декабря.

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Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Reuters.

По словам Ермака, в случае фиаско переговоров об обмене пленных и прекращении огня, "мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

Провал нормандского формата: в ОПУ озвучили 'план Б' - фото 192372

Андрей Ермак

"К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", - подчеркнул политик.

Отметим, что схожий проект существует уже довольно давно. По данным СМИ, за один лишь 2018 г. на т.н. "стену Яценюка" было потрачено 500 млн грн.

Провал нормандского формата: в ОПУ озвучили 'план Б' - фото 192370

Суммарный же объём расходов с 2014 года составляет 1,3 млрд грн. при завершенности работ в 30% По состоянию на весну 2019 г., в проекте было задействовано около 10 генподрядчиков. Некоторые из них являются действующими фигурантами уголовных дел.

Напомним, Зеленский определил будущее ВСУ после войны. Что известно?

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Андрей Ермак "Стена" Офис Президента Новости Украина
РБК Украина
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