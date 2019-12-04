Будущее ОРДЛО: В ОПУ определили 5 сценариев

Будущее ОРДЛО: В ОПУ определили 5 сценариев

В Офисе Президента Украины определили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Что именно предполагают упомянутые сценарии – источник не уточнил.

Отметим, что в "Слуге народа" уже неоднократно заявляли о кабальности Минских соглашений, подчеркивая, что они были навязаны Украине при наступлении российских войск в 2014-2015 гг.

В свою очередь Кремль полагает, что замены "Минску" нет и быть не может и продолжает настаивать на признании Украиной боевиков "ДНР" стороной переговорного процесса.

Более того, в преддверии "нормандского формата", Москва не перестает устраивать всевозможные провокации: несмотря на отвод войск, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, а в конце ноября-начале декабря 2019 г. оккупанты и вовсе заявили об определении "своих границ" и изъятии украинского языка из т.н. "конституции".