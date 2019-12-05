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Нет капитуляции: В СНБО разъяснили "5 сценариев" Зе

11:23
Нет капитуляции: В СНБО разъяснили 5 сценариев Зе - фото 1
Нет капитуляции: В СНБО разъяснили 5 сценариев Зе

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что в пяти сценариях по интеграции ОРДЛО, утвержденных перед нормандской встречей, нет ни слова о капитуляции.

Будущее ОРДЛО: В ОПУ определили 5 сценариев

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может быть речи. Президент Украины перед нами поставил задачу из четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну", - сказал Данилов и назвал первейшие задачи Украины.

Нет капитуляции: В СНБО разъяснили '5 сценариев' Зе - фото 192349

Алексей Данилов

"Прежде всего - мы сделаем обмен пленными в формате" всех на всех ", прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы", - заявил глава СНБО, подчеркнув, что все упомянутые процессы пройдут в рамках украинского законодательства.

Отметим, что в "Слуге народа" уже неоднократно заявляли о кабальности Минских соглашений, подчеркивая, что они были навязаны Украине при наступлении российских войск в 2014-2015 гг.

В свою очередь Кремль полагает, что замены "Минску" нет и быть не может и продолжает настаивать на признании Украиной боевиков "ДНР" стороной переговорного процесса.

Более того, в преддверии "нормандского формата", Москва не перестает устраивать всевозможные провокации: несмотря на отвод войск, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, а в конце ноября-начале декабря 2019 г. оккупанты и вовсе заявили об определении "своих границ" и изъятии украинского языка из т.н. "конституции".

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