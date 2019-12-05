Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский определил будущее ВСУ после войны. Что известно?

11:57
Зеленский определил будущее ВСУ. Что известно? - фото 1
Зеленский определил будущее ВСУ. Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл будущее ВСУ после окончания российско-украинской войны.

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Об этом политик заявил на брифинге, в четверг, 5 декабря.

"Мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина", - сказал президент.

Отметим, что после прихода к власти команды Зе, Украина формально не отказалась от намерения вступить в НАТО. Однако в недавнем документе ВРУ о сотрудничестве с Альянсом нет ни слова о просьбе предоставить Украине ПДЧ. Как так получилось? Ответ узнаете здесь.

А вот что касается успехов нашей дипломатии на нормандском формате, то тут имеют место некоторые сомнения. Совсем недавно стало известно о предоставлении США дополнительной военной помощи Украине в 2021 г., что можно отчасти воспринять как скепсис американцев на скорое завершение войны на Донбассе.

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ВСУ Владимир Зеленский США НАТО Новости Украина
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