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Слуга народа теряет голоса: что происходит

18:50
Слуга народа теряет голоса: что происходит - фото 1
Слуга народа теряет голоса: что происходит

Социологи опубликовали свежие рейтинги политсил. Результат удивляет: "Слуга народа" теряет голоса, а "За життя" стала еще популярнее.

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По данным соцгруппы "Рейтинг" партия Зеленского набирает 45,3%, потеряв за две недели 2% голосов. А вот серебряный призер "За життя" наоборот стал популярнее, набрав дополнительный процент и получив таким образом 12,1%.

На третьем месте находится "Голос" Вакарчука (8,4%), четвертом – "Евросоль" Порошенко (7,2%), пятом – "Батькивщина" Тимошенко (7,0%).

Напомним, что намедни в связи со списками в "Слуге народа" разгорелся скандал: в кандидаты от партии каким-то боком попала 25-летняя тусовщица Ирина Панченко. Позже ее все таки исключили из заветных списков.

Схожие проблемы возникли и у "Евросоли" Порошенко. Так, на всю страну прославилась кандидат от БПП "маромойка" Наталья Баласинович. С ней также пообещали разобраться.

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