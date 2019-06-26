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ЦИК назвала партию № 1. Кто же это?

18:10
ЦИК назвала партию № 1 - ФОТО - фото 1
ЦИК назвала партию № 1 - ФОТО

ЦИК определила порядок партий, идущих в Раду. Под номером один находится…

Порошенко скатился на самое дно - рейтинг

….Оппозиционный блок. А дальше погнали.

2."Сила и честь"

3.ВО "Батькивщина"

4."Патриот"

5."Сила людей"

6."Оппозиционная платформа - За жизнь"

7."Партия зеленых Украины"

8.ВО "Факел"

9. Объединение "Самопомощь"

10."Европейская солидарность"

11."Украинская стратегия Гройсмана"

12."Гражданская позиция"

13."Социальная справедливость"

14."Слуга народа"

15."Сила права"

16."Радикальная партия"

17."Партия Шария"

18."Голос"

19."Независимость"

20."Аграрная партия"

21. ВО "Свобода"

Отметим, что из всех партий традиционным лидером является политсила президента – "Слуга народа". На втором месте стандартно находится "За життя". А вот дальше позиции сил регулярно меняются, но по сути ситуация неизменна – 3,4,5 места делят "Евросоль" Порошенко, "Батькивщина" Порошенко и "Голос" Вакарчука.

Напомним, Владимир Гройсман заявил, что партия "БПП" должна отойти в прошлое. Ирина Геращенко обиделась и попросила премьера не обижать Порошенко.

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БПП / Европейская Солидарность Партия Голос Батьківщина Партия Слуга народа Оппозиционная платформа - За життя Выборы в Раду 2019 Новости Украина
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