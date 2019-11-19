Атака в Керченском проливе Владимир Зеленский война на Донбассе

"Слуга народа" снимет неприкосновенность с Порошенко. Названо условие

11:36
Слуга народа снимет неприкосновенность с Порошенко. Названо условие - фото 1
Слуга народа снимет неприкосновенность с Порошенко. Названо условие

Намедни стало известно о возможном суде над Петром Порошенко, но для этого нужно снять с политика неприкосновенность. "Слуги народа" готовы это сделать, правда, лишь при одном условии.

"Порошенко на Мальдивах": Суд дал "добро" ГБР

Об этом рассказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Все мотивированы (голосовать – прим. ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию такие голосования будут не нужны", - заявил политик.

'Слуга народа' снимет неприкосновенность с Порошенко. Названо условие - фото 191489

Александр Корниенко

ГБР составило проект подозрения Петру Порошенко и направило его в ГПУ. Кроме того следователи бюро направили в прокуратуру проект представления в ВРУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Петра Порошенко. У политика назвали этот шаг российским заказом.

Отметим, что в ведомстве Трубы ведется как минимум 13 (!) дел против пятого президента. Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет главу ГБР в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Петр Порошенко Депутатская неприкосновенность ГБР Александр Корниенко Новости Украина
Новое время
powered by lun.ua
Другое на тему
"Отобрали сладенькое": Зеленский жестко потроллил Тимошенко - фото 1
"Отобрали сладенькое": Зеленский жестко потроллил Тимошенко
11:57
Зеленский незаконно выделил охрану Богдану – СМИ - фото 1
Зеленский незаконно выделил охрану Богдану – СМИ
10:41
Россия ВЕРНУЛА захваченные украинские корабли - СМИ - фото 1
Россия ВЕРНУЛА захваченные украинские корабли (ДОПОЛНЕНО)
Вчера, 13:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» - фото 1
Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар
17 ноября, 17:00
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15 ноября, 09:30
Загрузка...