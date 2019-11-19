"Слуга народа" снимет неприкосновенность с Порошенко. Названо условие

Слуга народа снимет неприкосновенность с Порошенко. Названо условие

Намедни стало известно о возможном суде над Петром Порошенко, но для этого нужно снять с политика неприкосновенность. "Слуги народа" готовы это сделать, правда, лишь при одном условии.

Об этом рассказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Все мотивированы (голосовать – прим. ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию такие голосования будут не нужны", - заявил политик.

Александр Корниенко

ГБР составило проект подозрения Петру Порошенко и направило его в ГПУ. Кроме того следователи бюро направили в прокуратуру проект представления в ВРУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Петра Порошенко. У политика назвали этот шаг российским заказом.

Отметим, что в ведомстве Трубы ведется как минимум 13 (!) дел против пятого президента. Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет главу ГБР в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.