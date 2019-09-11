ГБР открыло еще одно дело на Порошенко. Раскрыты детали

ГБР открыло еще одно дело на Порошенко

ГБР открыло еще одно дело на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

По данным СМИ, уголовное производство было зарегистрировано 3 июля 2019 г. Экс-гаранта обвиняют в несвоевременном назначении судей, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты зарплаты неработающим судьям.

Как результат, государственной казне нанесен урон на сумму в 387 957 445 грн. Кроме того, - полагают в ГБР, - указы Порошенко повлекли за собой "снижение качества правосудия и подрыв авторитета судебной власти".

Отметим, что реформы судов за прошедшие годы и вправду оставляют желать лучшего. А вот насколько объективными являются обвинения в адрес главы "ЕС" - покажет следствие.

Напомним, Порошенко не пришел в ГБР. Портнов грозит карами.