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ГБР открыло еще одно дело на Порошенко. Раскрыты детали

14:20
ГБР открыло еще одно дело на Порошенко - фото 1
ГБР открыло еще одно дело на Порошенко

ГБР открыло еще одно дело на пятого президента Украины Петра Порошенко.

НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина. В чем они "виноваты"?

Об этом сообщает "Судебный репортер".

По данным СМИ, уголовное производство было зарегистрировано 3 июля 2019 г. Экс-гаранта обвиняют в несвоевременном назначении судей, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты зарплаты неработающим судьям.

Как результат, государственной казне нанесен урон на сумму в 387 957 445 грн. Кроме того, - полагают в ГБР, - указы Порошенко повлекли за собой "снижение качества правосудия и подрыв авторитета судебной власти".

Отметим, что реформы судов за прошедшие годы и вправду оставляют желать лучшего. А вот насколько объективными являются обвинения в адрес главы "ЕС" - покажет следствие.

Напомним, Порошенко не пришел в ГБР. Портнов грозит карами.

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Петр Порошенко ГБР суд Новости Украина
Судебный репортер
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