Порошенко не пришел в ГБР. Портнов грозит карами

Порошенко пригласили в ГБР, но он не пришел

Во вторник, 10 сентября, Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. И ему пригрозили наказанием.

Об этом заявила пресс- секретарь бюро Анжелика Иванова.

"Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется", - заявила чиновница.

В свою очередь адвокат лидера "ЕС" Игорь Головань поспешил оправдать своего клиента.

"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос", - заявил юрист.

А вот Андрею Портнову, - Инициатору большинства заявлений против Порошенко, - очень не понравились подобное оправдания.

"Думаю, пора оформлять ему первое подозрение и направлять в парламент представление о даче согласия на привлечение. Проходить в парламенте всё будет очень легко - фигурант смешон, токсичен, глуп и лжив. Не вижу, кто может за него заступиться, давайте нажимать на педаль", - заявил экс-соратник Януковича.

Напомним, что в отношении Петра Порошенко ГБР открыло уже как минимум 13 производств. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров.

Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует и что ГБР действует по наводке вышеупомянутого Портнова.

Аналогичной точки зрения (по вопросу дел - прим. ред.) ранее придерживался и Юрий Луценко. По его словам, Порошенко проходит во всех делах в качестве свидетеля и подозрений ему никто не вручал.

Напомним, суд разрешил проверить Порошенко на полиграфе.