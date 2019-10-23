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"Порошенко на Мальдивах": Суд дал "добро" ГБР

20:20
«Порошенко на Мальдивах»: Суд дал добро ГБР - фото 1
«Порошенко на Мальдивах»: Суд дал добро ГБР

Печерский районный суд Киева открыл следователям ГБР доступ к материалам журналистского проекта "Схемы", где говорится об отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах.

Порошенко раскрыл секреты поездки на Мальдивы

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным СМИ, суд принял соответствующее решение 17 октября в рамках досудебного расследования ГБР по делу "незаконной переправки особ" с использованием поддельных документов.

В случае непредоставления запрашиваемой информации, Фемида имеет право "вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов".

Отметим, что редакция "Схем" уже ознакомилась с позицией суда и заявила следующее:

"Выполнить в полном объеме решение невозможно – например, редакция не будет предоставлять переписки журналистов и данные о редакционном процессе подготовки программы расследований. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения права на проведение обысков".

Глава Нацсоюза журналистов Сергей Томиленко и вовсе назвал действия ГБР давлением.

'Порошенко на Мальдивах': Суд дал 'добро' ГБР - фото 190027

Напомним, что уголовное производство по мальдивскому делу было открыто ГБР еще в августе 2019 г., но у пятого президента все обвинения стандартно отрицают.

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбуждении против Петра Порошенко уголовного дела в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой – именно для таких, как Портнов", - ранее заявляла пресс-служба "ЕС".

Напомним, Порошенко обвинили в "служебной халатности". Что известно?

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Петр Порошенко суд ГБР Новости Украина
Радио Свобода
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