"Порошенко на Мальдивах": Суд дал "добро" ГБР

«Порошенко на Мальдивах»: Суд дал добро ГБР

Печерский районный суд Киева открыл следователям ГБР доступ к материалам журналистского проекта "Схемы", где говорится об отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным СМИ, суд принял соответствующее решение 17 октября в рамках досудебного расследования ГБР по делу "незаконной переправки особ" с использованием поддельных документов.

В случае непредоставления запрашиваемой информации, Фемида имеет право "вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов".

Отметим, что редакция "Схем" уже ознакомилась с позицией суда и заявила следующее:

"Выполнить в полном объеме решение невозможно – например, редакция не будет предоставлять переписки журналистов и данные о редакционном процессе подготовки программы расследований. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения права на проведение обысков".

Глава Нацсоюза журналистов Сергей Томиленко и вовсе назвал действия ГБР давлением.

Напомним, что уголовное производство по мальдивскому делу было открыто ГБР еще в августе 2019 г., но у пятого президента все обвинения стандартно отрицают.

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбуждении против Петра Порошенко уголовного дела в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой – именно для таких, как Портнов", - ранее заявляла пресс-служба "ЕС".

Напомним, Порошенко обвинили в "служебной халатности". Что известно?