ГБР составило проект подозрения Порошенко. Что известно?

ГБР составило проект подозрения Порошенко. Что известно?

ГБР составило проект подозрения Петру Порошенко и направило его в ГПУ.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Проект подозрения подготовлено и направлено в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в ВРУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Петра Порошенко.

У политика с заявлением бюро уже ознакомились и назвали все "российским заказом".

"Так называемое "подозрение", выставленное в телеграмме замглавы администрации Януковича Портновым, а впоследствии скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение ущерба репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)", - заявили в пресс-службе экс-гаранта.

Напомним, что в ведомстве Трубы ведется как минимум 13 (!) дел против пятого президента. Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет главу ГБР в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

Но это не помогло: бюро упорно продолжает открывать дела. 1 октября пятый президент должен был явиться на допрос с помощью полиграфа. Однако произошло непредвиденное.