Штаты грозят новыми санкциями против РФ за отравление Навального

Из-за отравления Навального русских могут снова обложить санкциями

В Вашингтоне надеются, что традиционные заморозки счетов и запреты, наложенные на террористов с начисто отсутствующей красной линией, помогут сдержать агрессоров.

После того, как немецкие врачи обнаружили следы яда "новичок" в организме отравленного соратника Путина Алексея Навального, который играет роль оппозиционера в РФ, в США заявили о планах провести расследование.

Американцы и их партнеры намереваются выяснить, кого именно можно считать ответственным за отравление.

Об этом написали на официальной странице Совета национальной безопасности США в Twitter:

"Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто находится в России, куда бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их злонамеренную деятельность".

Напомним, 20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика с отравлением. Российского блогера и играющего роль оппозиционера в РФ откачать не удалось, и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию, где врачи и выяснили настоящую причину отравления.