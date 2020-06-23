Шмыгаль заявил об "эффективности Авакова"

Шмыгаль топит за лидера мусорской системы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал в открытую топить за множество раз зашкваренного "непобедимого и незаменимого" главу МВД, который уже давно не выполняет возложенных на него функций.

Впрочем, судя по заявлению главы правительства, он живет в собственном мирке, который совершенно не пересекается с реальностью.

Так, в эфире телеканала "Первый Западный" Шмыгаль рассказал о том, что "Аваков эффективно управляет правоохранительной системой", а сама работа полиции "вызывает доверие".

Судя по всему, у премьера существуют какие-то гарантии того, что его не изнасилуют бухие мусора, а также на него не склепают фейковую уголовку для того, чтобы просто взять и посадить в СИЗО на полгода-год. Поскольку простые смертные, начинающие чувствовать потенциальную опасность просто при приближении к мусорам, явно не согласятся с подобными сентенциями.

- Нельзя отделить министра от системы, которой он управляет, и сказать, что министр плохой, а система более-менее хорошая. Когда начинаются политические интриги и спекуляции, мы всегда говорим об одной какой-то темной стороне, но посмотрите и на светлую сторону, посмотрите на этот баланс. Люди обращаются в полицию, и сейчас полиция совсем не та, какой была пять и больше лет назад, - отметил Шмыгаль. - Отчет Авакова был принят Верховной Радой. Уверен, что результаты, представленные в нем, показывают, что министр Аваков на данный момент работает, управляет эффективно правоохранительной системой.

В то же время в реальности дела обстоят совершенно наоборот. Аваков на самом деле рулит системой, но не правоохранительной, а мусорской. Которую он транформировал под себя.

Напомним, недовольство работой Авакова назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной им реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.