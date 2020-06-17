Комитет ВР передал постановление об увольнении Авакова на голосование

Постановление об отставке Авакова попадет на голосование

В среду, 17 июня, правоохранительный комитет Верховной Рады завершил подготовку проекта постановления о лишении огромное количество раз зашкваренного Арсена Авакова кресла министра внутренних дел. Теперь судьбу "вечного" главы МВД будут решать в зале ВР.

Впрочем, никаких шансов на то, что Авакова на самом деле уволят, нет. Поскольку большинству "слуг народа" запретили выступать за лишение министра кресла на Банковой.

Так, представители пропрезидентской партии неоднократно заявляли о том, что у президента Зеленского свои договоренности с фактическим владельцем МВД, а также о том, что "в случае отставки вакантное место некем замещать".

Тем не менее, сегодня, как заявили в пресс-службе партии "Голос", правоохранительный комитет все же довел до ума постановление по Авакову.

- Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова! Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление "Голоса" в повестку дня сессии, - отметили в политсиле.

Напомним, в начале июня нардепы от партии "Голос" внесли в Раду постановления об увольнении глав МВД и здравоохранения .

Недовольство работой Авакова назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной им реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.