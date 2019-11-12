Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Шалуну Яременко нашли замену. Раскрыты детали

16:20
Шалуну Яременко нашли замену. Раскрыты детали - фото 1
Шалуну Яременко нашли замену. Раскрыты детали

В начале ноября "слуга народа" Богдан Яременко написал заявление об отставке с поста главы комитета по международным отношениям ВРУ. СМИ стало известно, кто его может заменить.

Будет секс: Яременко защитил свой телефон от СМИ - ФОТОФАКТ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "слугу народа" Евгению Кравчук.

"Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", - написала политик в Facebook и рассказала, кто может заменить политика.

Шалуну Яременко нашли замену. Раскрыты детали - фото 191093

В частности, в числе вероятных кандидатов нардеп упомнила Галину Михайлюк, Елизавету Ясько, Святослава Юраша и Александра Мережко.

В то же время некоторые telegram-каналы сообщают несколько иную информацию.

Шалуну Яременко нашли замену. Раскрыты детали - фото 191095

Напомним, как разгорелся секс-скандал с Богданом Яременко. Началось все с того, что нардеп попытался найти продажных дам прямо в помещении парламента. Для этих целей он использовал два приложения - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto. Рассмотрев анкету 32-летней девушки по имени Алина, Яременко сделал "жрице любви" деловое предложение, правда, не сумел договориться с ней об анале. Но вот беда: переписку засняли журналисты.

Сперва нардеп попытался откреститься от скандала, но позже он осознал свою ошибку и попросил прощения у "семьи и президента".

Однако это его особо не спасло. 1 ноября под давлением коллег Богдан Яременко подал в отставку, но есть один нюанс.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Богдан Яременко Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Ирина Луценко сложила мандат. Уже официально - фото 1
Ирина Луценко сложила мандат. Уже официально
17:40
Вятровичу нашли новую работу. Кем он станет? - СМИ - фото 1
Вятрович нашел новую работу. Кем он станет? - СМИ
17:00
Владельцы незаконного строительства проявили упрямство - фото 1
На Майдане в Киеве снова начали незаконно достраивать этаж к сталинке ВИДЕО
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
08 ноября, 09:20
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...