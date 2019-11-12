Шалуну Яременко нашли замену. Раскрыты детали

Шалуну Яременко нашли замену. Раскрыты детали

В начале ноября "слуга народа" Богдан Яременко написал заявление об отставке с поста главы комитета по международным отношениям ВРУ. СМИ стало известно, кто его может заменить.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "слугу народа" Евгению Кравчук.

"Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", - написала политик в Facebook и рассказала, кто может заменить политика.

В частности, в числе вероятных кандидатов нардеп упомнила Галину Михайлюк, Елизавету Ясько, Святослава Юраша и Александра Мережко.

В то же время некоторые telegram-каналы сообщают несколько иную информацию.