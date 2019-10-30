Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

"Хочу попросить…": Яременко извинился за секс-скандал

Вчера, 23:00
"Хочу попросить…": Яременко извинился за секс-скандал - фото 1
"Хочу попросить…": Яременко извинился за секс-скандал

Во вторник, 29 октября, в Раде прогремел секс-скандал: "слуга народа" Богдан Яременко выбирал проститутку прямо во время работы. Первоначально нардеп пошел на попятную, но позже передумал и попросил прощения.

Разумков недоволен, что нардепы курят, едят и мастурбируют на рабочих местах

Свой пост политик написал в Facebook.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы:от жены и детей до фракции и президента", - отметил нардеп.

'Хочу попросить…': Яременко извинился за секс-скандал - фото 190441

А для тех, кто не в курсе, напомним суть самой истории. Началось все с того, что нардеп попытался найти продажных дам прямо в помещении парламента. Для этих целей он использовал два приложения - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto. Рассмотрев анекту 32-летней девушки по имени Алина, Яременко сделал "жрице любви" деловое предложение. Но вот беда: переписку засняли журналисты. А что там было - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Отметим, что это уже далеко не первый секс-скандал. Ранее за подозрительными действиями были замечены Илья Кива и "слуга народа" Елена Криворучкина.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Богдан Яременко Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Слуга народа провела соцопрос в "ЛДНР" - Сивохо - фото 1
"Слуга народа" провела соцопрос в "ЛДНР" - Сивохо
Вчера, 21:40
Зеленский озвучил план освобождения Донбасса - фото 1
Зеленский озвучил план освобождения Донбасса
Вчера, 18:20
Дания дала «добро» на Северный поток -2. Что известно? - фото 1
Дания дала "добро" на Северный поток -2. Что известно?
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
27 октября, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
25 октября, 09:25
Загрузка...