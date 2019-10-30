"Хочу попросить…": Яременко извинился за секс-скандал

"Хочу попросить…": Яременко извинился за секс-скандал

Во вторник, 29 октября, в Раде прогремел секс-скандал: "слуга народа" Богдан Яременко выбирал проститутку прямо во время работы. Первоначально нардеп пошел на попятную, но позже передумал и попросил прощения.

Свой пост политик написал в Facebook.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы:от жены и детей до фракции и президента", - отметил нардеп.

А для тех, кто не в курсе, напомним суть самой истории. Началось все с того, что нардеп попытался найти продажных дам прямо в помещении парламента. Для этих целей он использовал два приложения - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto. Рассмотрев анекту 32-летней девушки по имени Алина, Яременко сделал "жрице любви" деловое предложение. Но вот беда: переписку засняли журналисты. А что там было - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Отметим, что это уже далеко не первый секс-скандал. Ранее за подозрительными действиями были замечены Илья Кива и "слуга народа" Елена Криворучкина.