Секс-скандал в Раде: Слуга народа решила участь Яременко

Секс-скандал в Раде: Слуга народа решила участь Яременко

"Слуга народа" определилась с будущим Богдана Яременко после секс-скандала в Раде.

Об этом в интервью СМИ сообщил глава фракции "СН" Давид Арахамия.

По словам нардепа, на данный момент имеется три варианта развития событий: Яременко перестанет возглавлять комитет международных отношений; его исключат из фракции; он сложит мандат.

Что же из перечисленного изберет "СН"? По словам Арахамии, скорее всего он поддержит первый вариант, т.к. "это была переписка, а не какой-то политический момент. Поэтому, я думаю, первый вариант".

Давид Арахамия

Еще более рьяную позицию в защиту Яременко занял замглавы "СН" Александр Корниенко. Выложенные фото переписки он назвал "вмешательством в личную жизнь" депутата.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - подчеркнул "слуга народа".

Александр Корниенко

Для тех, кто не в курсе, напомним суть самой истории. Началось все с того, что нардеп попытался найти продажных дам прямо в помещении парламента. Для этих целей он использовал два приложения - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto. Рассмотрев анкету 32-летней девушки по имени Алина, Яременко сделал "жрице любви" деловое предложение. Но вот беда: переписку засняли журналисты.

Сперва нардеп попытался откреститься от скандала, но позже он осознал свою ошибку и попросил прощения у "семьи и президента".

Отметим, что это уже далеко не первый секс-скандал. Ранее за подозрительными действиями были замечены Илья Кива и "слуга народа" Елена Криворучкина.