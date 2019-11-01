Шалун Яременко уходит в отставку, но остается нардепом

Развратник хочет отделаться малой кровью / Олег Федонюк via Facebook

Оскандалившийся народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко сделал очередное тупое заявление, где смешал в кучу разумные и безумные мысли.

Проанализировав, что замять историю знакомства в рабочее время в стенах Рады с проститутками ему не удастся - Богдан Яременко решил принести малую жертву, то есть объявить о своей отставке.

Но не с позиции народного депутата, а лишь главы парламентского комитета по внешней политике. В связи с этим скандальный нардеп сделал заявление на фейсбуке.

Яременко заявил, что ему стыдно за этот "бардак" перед спикером, но почему-то больше ни перед кем, хотя он врал публично журналистам и рассказывал про якобы провокацию самим им и устроенную.

Также "слуга народа" назвал главного бенефициара своего падения - кума Путина олигарха Медведчука, который, как считает Яременко, все и организовал.

Полный текст безумного заявления депутата Яременко - читайте на его фейсбук-странице:

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам международной политики Богдан Яременко был замечен в Раде во время вербовки дешевых проституток для своих плотских утех. Его переписку с путанами опубликовал сайт "Буквы". Сначала Яременко агрессивно отбивался и заявил, что сам устроил провокацию, чтобы выставить СМИ в плохом свете, а когда была опубликована переписка еще с рядом путан - нардеп все признал, но не стал извиняться перед СМИ и избирателями, доверие которых обманул. Во фракции "Слуга народа" пока не решили, что делать, что развратным нардепом, и рассматривали варианты вплоть до лишения мандата. Сам Яременко решил сыграть на опережение и сложить лишь полномочия главы комитета, но сохранить депутатство. Еще бы - ведь так у него останется источник дохода и власти, чтобы вербовать новых проституток.

Мировые СМИ держат руку на пульсе

Примечательно, что в своем посте Яременко пытается сохранить лицо и сделать вид, что решение принял сам и делает всем одолжение - и он вовсе не нашкодивший болван, подорвавший рейтинг политсилы президента и нанесший ей большой репутационный ущерб.