Будет секс: Яременко защитил свой телефон от СМИ - ФОТОФАКТ

Будет секс: Яременко защитил свой телефон от СМИ - ФОТОФАКТ

Намедни нардеп от "Слуги народа" Борис Яременко попал в громчайший секс-скандал. Политику пришлось оправдываться как перед коллегами, так и перед обществом. Желая избежать таких проколов в будущем, он "придумал" защиту.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Страну".

По данным источника, после курьеза нардеп стал очень осторожным и поспешил приобрести защитную пленку, скрывающую содержимое экрана.

Отметим, что у ветеранов Рады существуют и другие способы сокрытия переписки от "назойливых журналистов". Как ранее заявил один из экс-нардепов, самым удобным местом для этих целей является локация под балконами со СМИ, куда якобы не могут дотянуться объективы фотокамер.

Ну а мы напоминаем, как все было. Началось все с того, что нардеп попытался найти продажных дам прямо в помещении парламента. Для этих целей он использовал два приложения - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto. Рассмотрев анкету 32-летней девушки по имени Алина, Яременко сделал "жрице любви" деловое предложение. Но вот беда: переписку засняли журналисты.

Сперва нардеп попытался откреститься от скандала, но позже он осознал свою ошибку и попросил прощения у "семьи и президента".

Однако это его особо не спасло. 1 ноября под давлением коллег Богдан Яременко подал в отставку, но есть один нюанс.