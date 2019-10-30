100 баксов без анала: топ "Слуги народа" искал дешевых проституток в Раде (ФОТО)

Яременко показал себя тупым изменщиком

Во вторник, 29 октября, журналисты зафиксировали очередную интимную переписку на телефоне одного из ярких представителей пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдана Яременко. Выложили соответствующие фото сегодня.

Судя по фотосвидетельствам, председателю комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики наскучила своя работа, поэтому он решил организовать себе "встречу с избирателями".

Нардеп начал поиск проституток с рассматривания сообщений на аппликухах для знакомств. У него на смартфоне, к слову, установлены два соответствующих чата - "Сеть знакомств Мамба" и Loveeto.

Рассмотрев анекту 32-летней девушки по имени Алина, где указано, что ночная бабочка жаждет секса и не настроена на отношения, Яременко тут же начал ей строчить.

Слава богу, в отличие от Кивы, звонить и мастурбировать он не додумался.

Женатый отец двоих детей уточнил, что услуги проститутки будут ему доступны за 100 доллариков, но для этого ему придется пригласить ее к себе.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", - ответила девушка нардепу.

Потратил ли политик существенные по меркам депутатской зарплаты средства на оплату близости с женщиной, неизвестно, но отсутствие интеллекта продемонстрировал.

На своей странице в Facebook "слуга народа" опубликовал пояснения зашквара. Говорит, мол, спровоцировал журналистов сфоткать его смартфон, а переписку специально сфабриковал.