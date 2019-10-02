Кива занимался онанизмом прямо в зале Верховной Рады (ВИДЕО)

Кива знает, что нужно делать в Раде

Научившийся скрывать переписку от журналистов Илья Кива не сумел удержаться от сексуального возбуждения и активно дергал себя за причинные места непосредственно во время заседания ВР.

Днем в среду, 2 октября, скандальный парламентарий от "Оппозиционной платформы - За жизнь" умудрился дважды оскандалиться.

Сначала журналисты засняли, как он скрытно от камер СМИ вел переписку на своем смартфоне, а затем в сети появилась и вовсе порочащая его четь запись.

Судя видео, выложенному на канале TVgolosnaroda в YouTube, после переписки у мест "слуг народа" Илья Кива отправился на галерку, где никто из нардепов не сидел.

Там парламентарий засунул себе наушники и позвонил девушке, подписанной у него "Юля Конкурс Красоты Одесса". Беседуя с ней, сторонник Медведчука и рыгов активно занимался онанизмом прямо через штаны. Срамота, в общем. Но Киве наверняка не стыдно.

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Приложение GetContact свидетельствует, что собеседница Кивы - 30-летняя начинающая модель Юлия Панкратова.

Ее награждали премией "Гордость и красота Украины".