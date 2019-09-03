Хочу заниматься любовью день и ночь: "Слугу народа" застукали на самом интересном

Хочу заниматься любовью день и ночь: Слугу народа застукали на самом интересном

Новоизбранные "слуги народа" уже давно прославились своим умением хранить секреты, да так тщательно, что об этом узнают буквально все. Кто же прославился на этот раз?

Как сообщают СМИ, очередной героиней СМС-переписки от "зеленых" стала Елена Криворучкина.

Приняв закон об отмене неприкосновенности, депутат от "Слуги" предалась сладостным грезам и мечтам со своим "Любимым".

Вот что удалось прочесть журналистам.

"Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: - Знаешь, знаешь.

Любимый: - Лен, ты где?

Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады."

И на этом все. Работа работой, личная жизнь – личной жизнью. Однако почему- то не все это понимают.

Как знать, может "слугам" стоит все-таки навести порядок со своей внутренней дисциплине?

Напомним, "Слугу народа" вышвырнули из комитета – ВИДЕО.