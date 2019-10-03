Разумков недоволен, что нардепы курят, едят и мастурбируют на рабочих местах

Разумков отчитал нардепов за дикости в Раде

В четверг, 3 октября, спикеру Верховной Рады пришлось обращаться к народным депутатам для того, чтобы они одумались. Судя по всему, без напоминаний о приличиях парламентарии девятого созыва вести себя адекватно просто неспособны.

Во время сегодняшнего заседания ВР представитель Зе команды сделал замечание нардепам, обратив внимание на нормы поведения.

Обращался Разумков и к слабоумным нардепам из "Оппозиционной платформы - За жизнь", и к коллегам из "Слуги народа". Только если первые в лице Ильи Кивы опустились до онанизма, вторых в подобном обвинить пока нельзя. Зато регулярно в течение нескольких часов нажимающие зеленую кнопку сторонники Зеленского позволили себе курить и обедать прямо в зале.

- Зал Верховной Рады - это не столовая. То же относительно IQOS. Я не видел табличку IQOS-friendly. Также я обращаюсь, что в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности. Надеюсь на понимание и конструктивную работу, - заявил Разумков во время вечернего пленарного заседания.

Напомним, вчера представитель рыговской оппоплатформы Илья Кива забился в уголочек зала ВР для звонка начинающей 30-летней модели из Одессы. Во время разговора одиозный нардеп дергал себя за причинные места. Сегодня же парламентарий пояснил, что ничего плохого в этом не видит, поскольку просто "поправил член".