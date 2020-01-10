СБУ назвала две главные версии катастрофы самолета в Тегеране

Баканов срочно вернулся в Киев / СБУ

Глава СБУ Иван Баканов был вынужден прервать свои каникулы в Куршавеле и провести брифинг по поводу расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета в небе над столицей Ирана.

По данном поводу было созвано заседание рабочей группы спецслужбы, где глава СБУ заявил следующее: "Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются".

Таким образом, приотетными версиями трагедии СБУ рассматривает две - попадание ракеты, выпущенной системой ПВО иранской милитаризированной организации Корпус стражей исламской революции (КСИР), и теракт.

Также Баканов призвал фильтровать информацию: "В новой современной реальности, когда социальные сети генерируют новые конкурентные смыслы и идеи для всего человечества, и часто подменяют собой государственные институты и правоохранительные органы, очень важно не разучиться думать и делать выводы, основываясь на фактах, а не на фейках. Мы все связаны друг с другом и все вместе будем нести ответственность за растиражированные фейковые новости. Нужно набраться терпения и подождать результатов расследования со стороны компетентных органов, которые основаны на доказательствах".

Отметим, что СБУ отправила свою группу экспертов территории Ирана, также были использованы данные американской разведки, которые передали сегодня президенту Зеленскому в посольстве США.

Сейчас находятся в Иране в количестве около 50 человек (это не только сотрудники СБУ, но и представители других ведомств). Они работают в Тегеране и на месте катастрофы, однако их работа осложняется иммитацией бурной деятельности иранской стороной. Так, иранцы, будто заметая следы, хаотично сгребли бульдозерами останки самолетов, сделав невозможным адекватный анализ места падения борта PS752. Также украинским экспертам пока не дан полный доступ к "черным ящикам".

Практически параллельно с Бакановым отчитывался о ситуации и глава МИД Вадим Пристайко. Тот был более дипломатичен.

Брифинг Вадима Пристайко по расследованию катастрофы рейса PS752:

Пристайко заявил, что пока рано делать вывод о том, что самолет был сбит. Также пока нет оснований уверенно говорить о теракте. Министр отметил, что Украина намерена создать международную коалицию для расследования катастрофы самолета в Иране. Наша страна будет требовать наказания виновных в крушении своего самолета. И компенсации в случае, если его сбили.