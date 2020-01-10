Зеленский и Пристайко получили от американцев доказательства по сбитому "Боингу"
Днем в пятницу, 10 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вместе с президентом Украины провел встречу с временной поверенной в делах США в нашей стране, которая касалась крушения рейса PS752.
В ходе переговоров американские дипломаты передали лидеру Зе команды и главе внешнеполитического ведомства доказательства того, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса.
Впрочем, аргументы разведки и руководительницы посольства США на официальном уровне Пристайко и Зеленский принять отказались. По крайней мере, на их публичной позиции по отношению к произошедшему в небе Ирана это никак не сказалось.
"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко на своей странице в Twitter.
Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.
Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.
В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.
Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.
9 января объявлен в Украине днем траура.