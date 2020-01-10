Зеленский и Пристайко получили от американцев доказательства по сбитому "Боингу"

Пристайко продолжает соблюдать нейтралитет

Днем в пятницу, 10 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вместе с президентом Украины провел встречу с временной поверенной в делах США в нашей стране, которая касалась крушения рейса PS752.

В ходе переговоров американские дипломаты передали лидеру Зе команды и главе внешнеполитического ведомства доказательства того, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса.

Впрочем, аргументы разведки и руководительницы посольства США на официальном уровне Пристайко и Зеленский принять отказались. По крайней мере, на их публичной позиции по отношению к произошедшему в небе Ирана это никак не сказалось.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко на своей странице в Twitter.

Судя по реакции официальных лиц, власти Киева просто боятся кому-то не угодить, и стараются держаться в нейтралитете и от позиций западных союзников, и от дружественных России государств.

Сегодня же проводить работу с Зеленским будет еще и государственный секретарь США Майк Помпео. Впрочем, скажется ли диалог на поведении нашего президента, неизвестно.