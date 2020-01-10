Ликвидация Сулеймани Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Зеленский

Зеленский и Пристайко получили от американцев доказательства по сбитому "Боингу"

15:00
Пристайко продолжает соблюдать нейтралитет - фото 1
Пристайко продолжает соблюдать нейтралитет

Днем в пятницу, 10 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вместе с президентом Украины провел встречу с временной поверенной в делах США в нашей стране, которая касалась крушения рейса PS752.

В ходе переговоров американские дипломаты передали лидеру Зе команды и главе внешнеполитического ведомства доказательства того, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса.

Австралия подтвердила данные о попадании ракеты в рейс PS752

Впрочем, аргументы разведки и руководительницы посольства США на официальном уровне Пристайко и Зеленский принять отказались. По крайней мере, на их публичной позиции по отношению к произошедшему в небе Ирана это никак не сказалось.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко на своей странице в Twitter.

Зеленский и Пристайко получили от американцев доказательства по сбитому 'Боингу' - фото 194133
Судя по реакции официальных лиц, власти Киева просто боятся кому-то не угодить, и стараются держаться в нейтралитете и от позиций западных союзников, и от дружественных России государств.
Сегодня же проводить работу с Зеленским будет еще и государственный секретарь США Майк Помпео. Впрочем, скажется ли диалог на поведении нашего президента, неизвестно.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

9 января объявлен в Украине днем траура.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Вадим Пристайко МИД Украины Президент Украины Крушение рейса Тегеран-Киев Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Швейцарский арбитраж отверг все доводы России - фото 1
Швейцарский суд поддержал Украину и наказал русских
19:00
Террорист из "ДНР" видел русские войска на месте крушения MH17 - фото 1
Уедет на обмен: в Донецкой области задержали боевика-свидетеля по делу MH17
16:00
Разведки многих стран заявили о том, что лайнер МАУ упал из-за попадания ракеты - фото 1
Австралия подтвердила данные о попадании ракеты в рейс PS752
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
01 января, 21:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
01 января, 20:00
Загрузка...