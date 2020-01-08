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Главу СБУ заметили на французском курорте – ФОТОФАКТ

20:20
Главу СБУ заметили на французском курорте – ФОТОФАКТ - фото 1
Главу СБУ заметили на французском курорте – ФОТОФАКТ

Главу СБУ Ивана Баканова заметили на французском горнолыжном курорте Куршавель.

Зеленский слетал в Оман: Сеть разорвало от МЕМОВ

Об этом написал блогер Михаил Ткач в Facebook.

"Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршавель. 08.01.2020", - от метил Ткач и выложил фото.

Главу СБУ заметили на французском курорте – ФОТОФАКТ - фото 194022

Отметим, что члены Команды Зе уже неоднократно попадали в скандалы из-за любви к курортам.

Главу СБУ заметили на французском курорте – ФОТОФАКТ - фото 194023

В августе 2019 г. стало известно об отдыхе главы ОПУ Андрея Богдана в Сент-Тропе. Французская сиеста политика оказалась настолько важной, что он решил не появляться на Марше Достоинства 24 августа.

Главу СБУ заметили на французском курорте – ФОТОФАКТ - фото 194024

Свою порцию критики получил и президент Украины. 5 января 2020 г. пресс-служба ОПУ сообщила о рабочем визите Владимира Зеленского в Оман, что в свою очередь вызвало некоторые сомнения у противников гаранта. В это же время появилась информация о том, что оппонент президента Петр Порошенко также времени зря не теряет и отдыхает на Сейшельских островах. Подробности читайте по ссылке.

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Франция Иван Баканов СБУ отдых Новости Украина
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