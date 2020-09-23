Русские случайно уничтожили собственный истребитель: Итог плачевен

Русские случайно уничтожили собственный истребитель: Итог плачевен

Во вторник, 23 сентября, во время учений в Тверской области русский истребитель случайно подстрелил другой самолет.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", - сообщает источник.

Самолет упал в лесной местности при выполнении планового полета. К сожалению, пилоты успели катапультироваться и не пострадали. Жертв и разрушений на земле также не зафиксировано.

Отметим, что...

В российской армии всевозможные ЧП являются довольно частым явлением. Так, лишь за одно лето 2019 г. россияне потеряли одну подводную лодку ("Лошарик") и провалили испытания оружия в Северодвинске.

3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ, а в декабре того же года беда постигла печальноизвестный корабль "Адмирал Кузнецов".