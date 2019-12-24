Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Русский истребитель шмякнулся об землю. Как так получилось?

19:40
Русский истребитель шмякнулся об землю. Как так получилось? - фото 1
Русский истребитель шмякнулся об землю. Как так получилось?

В Хабаровском России потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Это первая авария самолета "пятого поколения".

Русский десант шмякнулся об землю – яркие ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, летательное средство разбилось в 120 км от аэродрома "Дзёмги". Сам пилот успел катапультироваться. Его состояние пока не уточняется. По предварительной версии, авария возникла из-за технической неисправности или ошибки пилота.

Отметим, что в российской армии всевозможные ЧП являются довольно частым явлением. Так, лишь за одно лето 2019 г. россияне потеряли одну подводную лодку ("Лошарик") и провалили испытания оружия в Северодвинске.

3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ, а в декабре того же года беда постигла печальноизвестный корабль "Адмирал Кузнецов". Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
армия самолет Новости Россия авария
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский обезглавил две области. Кто лишился кресла? - фото 1
Зеленский обезглавил две области. Кто лишился кресла?
18:20
Суд вынес вердикт Кузьменко. Раскрыты детали - фото 1
Суд отклонил апелляцию Кузьменко. Раскрыты детали
16:55
Обвиняемые в расстреле Майдана выйдут на свободу - фото 1
Обвиняемых в расстреле Майдана готовят к обмену пленными
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
Вчера, 12:33
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав сериала Netflix
20 декабря, 11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 декабря, 10:53
Загрузка...