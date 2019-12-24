Русский истребитель шмякнулся об землю. Как так получилось?

Русский истребитель шмякнулся об землю. Как так получилось?

В Хабаровском России потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Это первая авария самолета "пятого поколения".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, летательное средство разбилось в 120 км от аэродрома "Дзёмги". Сам пилот успел катапультироваться. Его состояние пока не уточняется. По предварительной версии, авария возникла из-за технической неисправности или ошибки пилота.

Отметим, что в российской армии всевозможные ЧП являются довольно частым явлением. Так, лишь за одно лето 2019 г. россияне потеряли одну подводную лодку ("Лошарик") и провалили испытания оружия в Северодвинске.

3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ, а в декабре того же года беда постигла печальноизвестный корабль "Адмирал Кузнецов". Подробности читайте по ссылке.