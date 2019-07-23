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Украинские аккумуляторы убили цвет российского флота

13:20
Российских моряков уничтожило отсутствие украинских аккумуляторов - фото 1
Российских моряков уничтожило отсутствие украинских аккумуляторов

14 российских капитанов первого ранга, отдавшие жизнь и честь Путину в пучине холодного Норвежского моря, могли бы жить (но недолго), если бы Россия не вторглась в Украину. Но они предпочли сгореть в "Лошарике".

Как выяснили журналисты-расследователи одного из российских изданий, причиной взрыва на атомной глубоководной станции АС-31, прозванной моряками "Лошариком", стал взрыв некачественного аккумулятора.

Советский "лошарик": на затонувшей подлодке случился выброс радиоактивных веществ

А ключом к инциденту послужило импортозамещение. Если раньше атомные подлодки РФ комплектовались сделанными в Украине батареями, то сейчас их заменили на российский ширпотреб. Вот и получается, что "некачественные" украинские аккумуляторы своим отсутствием убивают российских террористов.

Взорвались и сгорели подводники в тот момент, когда к ним на помощь пришла подмога. После выхода в море лодка-носитель вместе с "Лошариком" должны были вернуться на базу, после чего террористов хотели отправить на боевой выход.

Украинские аккумуляторы убили цвет российского флота - фото 184739

Но уже на моменте стыковки в аккумуляторном отсеке появилось задымление. Боролись с огнем русские до упора, но все доступные им средства тушения с пожаром справиться не смогли. А когда сменная команда открыла шлюз, прогремел взрыв. И 14 капитанов разметало по подлодке по кусочкам.

Впрочем, у этой истории есть и положительный аспект: семьи погибших моряков на шару получат квартиры, а также стартовый запас денег на водку, так что в ближайшие пару лет нуждаться не будут. Да и гаситься фунфыриками тоже - элитная "Путинка" придется им больше по вкусу.

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