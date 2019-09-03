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В РФ рухнул военный самолет: подробности

17:00
В РФ рухнул военный самолет: подробности - фото 1
В РФ рухнул военный самолет: подробности

Во вторник, 3 сентября, в России разбился военный самолет.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ. Сейчас специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - заявили в министерстве.

Отметим, что крушение российского самолета далеко не первая авария армии РФ за последние месяцы. Лишь за одно лето 2019 г. россияне потеряли одну подводну лодку ("Лошарик") и провалили испытания оружия в Северодвинске.

Последнее ЧП особенно плачевно. СМИ передают о повышенной дозе радиации в регионе, однако российские власти предпочитают отмалчиваться.

Напомним, в Ливии атаковали украинский самолет. Что произошло?

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