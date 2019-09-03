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Ядерный взрыв в России: радиация у берега превышала норму в 40 раз (ВИДЕО)

15:00
Путин предоставил жителям Северодвинска возможность получить суперсилу - фото 1
Путин предоставил жителям Северодвинска возможность получить суперсилу

Местность у Северодвинска после испытаний путинской ракеты с последующим бабахом загрязнена настолько, что даже находиться рядом с ними долгое время может быть смертельно опасно.

Журналисты претендующего на закрытие издания "Беломорканал" провели собственные замеры уровня радиации в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря.

Голова фонила в 25 тысяч микрорентген в час: атомщики Путина умерли от радиации

На одной из частей берега невесть откуда появились два понтона. Видимо, их притащили вояки прямо после взрыва. Фон в 150 метрах от этих понтонов в данный момент колеблется от 70 до 154 микрорентген в час. При этом сразу после появления понтонов, как утверждают журналисты, замеры радиации показывали 750 микрорентген. Именно такое значение фиксировали в Киеве через неделю после взрыва на ЧАЭС.

С учетом того, что естественный и безопасный фон для человека составляет норму в 20 микрорентген, показатели в 750 свидетельствуют о превышении радиации как минимум в 40 раз. При этом понтоны находятся в свободном доступе, их никто не охраняет. В общем, фон в Северодвинске действительно опасен для человека.

Как известно, под Северодвинском русские пытались тестировать двигло для гордости российской оборонки, но что-то пошло не так, поэтому ядерное топливо взорвалось вместе с учеными. Семеро из них были причислены к составу хороших русских, а около 10 получили травмы и серьезную дозу облучения.

Разработка двигателя для хваленой ракеты Путина - устаревший вариант проекта США времен Холодной войны. Только американцы от идеи интегрировать в двигатель ядерный реактор отказались по причине его дикой нестабильности.

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