Русские пытались рассекретить имена свидетелей крушения MH17

Кремлевские террористы пытались узнать данные свидетелей крушения

Адвокаты одного из российских террористов-фигурантов дела о крушении "Боинга" в небе над Донбассом пытались в интересах Кремля получить персональные данные людей, которые свидетельствуют о причастности России к военному преступлению.

В ходе заседания окружного суда Гааги служители Фемиды решили отказать юристам подозреваемого Олега Пулатова и оставить имена анонимных свидетелей в секрете.

При этом из дела MH17 у Москвы получилось исключить одного из 13 свидетелей. Судьи признали, что в ходе общения с ним следователи допустили ошибку в документации показаний. Поэтому с него сняли статус свидетеля и вычеркнули показания из производства.

- Государственная прокуратура Нидерландов пересмотрит вопрос о необходимости допроса этого свидетеля. С момента заслушивания этого свидетеля в 2018 году все больше свидетелей сделали показания в следственном суде, анонимно. Обвинение удовлетворено тем, что палата признала, что в этом случае необходимы чрезвычайные меры, с учитывая огромные риски для безопасности свидетелей, - сказано в заявлении прокуратуры Нидерландов.

Так что личности 12 человек, которые утверждают, что Россия напрямую причастна к крушению лайнера Малайзийских авиалиний, останутся для террористов неизвестными. Секретность правоохранители соблюдают для того, чтобы агрессоры не расправились с ними.

Напомним, пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.