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Русские сообщили об убийстве Цемаха в Москве

17:00
Цемах все - фото 1
Цемах все

Родные и близкие террориста, который участвовал в спецоперации Кремля по поражению рейса MH17 из ЗРК "Бук" в небе над Донбассом, бьют тревогу. Отпущенного Украиной в рамках обмена обвиняемого по делу о крушении лайнера Владимира Цемаха убили.

О том, что крайне неудобный Путину свидетель военного преступления был ликвидирован, написали несколько российских СМИ.

Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха. Что известно?

Правда, через считанные минуты после публикации, новости были удалены.

Русские сообщили об убийстве Цемаха в Москве - фото 195189

Вполне может быть, что ФСБшники просто зачищают следы, а тело Цемаха обнаружат где-то в Снежном с признаками "инфаркта".

Чуть позже в сети появились скриншоты взломанной переписки родных террориста, в которых идет речь о том, что "Володя уехал в Москву и пропал".

Через какое-то время после этого "тревожного сообщения" близкие боевика пишут, что Цемаха убили и инсцинировали преступление как ограбление, но, скорее всего, "это самолет".

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Подтверждения кончины коллаборанта в данный момент нет. Тем не менее, его уничтожение прекрасно вписывается в политику Путина, на которого в случае отказа от экстрадиции обвиняемого в Голландию могло бы обрушиться дополнительное давление.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17, сбитого из комплекса "Бук" 17 июля 2014 г.

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября боевик был обменян на узников Кремля и менее чем через неделю выехал на территорию "ДНР".

3 декабря 2019 г. СБУ объявила боевика в розыск. В этом же месяце адвокат Цемаха подал иск в ЕСПЧ с обвинением Украины и Нидерландов в "незаконном похищении" террориста.

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Владимир Цемах Россия терроризм война на Донбассе Расследование MH17 Москва убийство Новости Украина
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