Русские сообщили об убийстве Цемаха в Москве

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Родные и близкие террориста, который участвовал в спецоперации Кремля по поражению рейса MH17 из ЗРК "Бук" в небе над Донбассом, бьют тревогу. Отпущенного Украиной в рамках обмена обвиняемого по делу о крушении лайнера Владимира Цемаха убили.

О том, что крайне неудобный Путину свидетель военного преступления был ликвидирован, написали несколько российских СМИ.

Правда, через считанные минуты после публикации, новости были удалены.

Вполне может быть, что ФСБшники просто зачищают следы, а тело Цемаха обнаружат где-то в Снежном с признаками "инфаркта".

Чуть позже в сети появились скриншоты взломанной переписки родных террориста, в которых идет речь о том, что "Володя уехал в Москву и пропал".

Через какое-то время после этого "тревожного сообщения" близкие боевика пишут, что Цемаха убили и инсцинировали преступление как ограбление, но, скорее всего, "это самолет".

Подтверждения кончины коллаборанта в данный момент нет. Тем не менее, его уничтожение прекрасно вписывается в политику Путина, на которого в случае отказа от экстрадиции обвиняемого в Голландию могло бы обрушиться дополнительное давление.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17, сбитого из комплекса "Бук" 17 июля 2014 г.

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября боевик был обменян на узников Кремля и менее чем через неделю выехал на территорию "ДНР".

3 декабря 2019 г. СБУ объявила боевика в розыск. В этом же месяце адвокат Цемаха подал иск в ЕСПЧ с обвинением Украины и Нидерландов в "незаконном похищении" террориста.