Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха. Что известно?

Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха. Что известно?

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил экстрадицию боевика Владимира Цемаха, являющегося свидетелем по делу гибели MH17.

Об этом сообщил адвокат террориста Анатолий Кучерена.

"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", - заявил юрист, подчеркнув, что и дальше будет представлять.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17, сбитого из комплекса "Бук" 17 июля 2014 г.

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября боевик был обменян на узников Кремля и менее чем через неделю выехал на территорию "ДНР".

3 декабря 2019 г. СБУ объявила боевика в розыск. В этом же месяце адвокат Цемаха подал иск в ЕСПЧ с обвинением Украины и Нидерландов в "незаконном похищении" террориста.