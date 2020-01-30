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Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха. Что известно?

13:23
Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха. Что известно? - фото 1
Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха. Что известно?

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил экстрадицию боевика Владимира Цемаха, являющегося свидетелем по делу гибели MH17.

Цемаху "предлагали" гражданство Нидерландов – РосСМИ

Об этом сообщил адвокат террориста Анатолий Кучерена.

"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", - заявил юрист, подчеркнув, что и дальше будет представлять.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17, сбитого из комплекса "Бук" 17 июля 2014 г.

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября боевик был обменян на узников Кремля и менее чем через неделю выехал на территорию "ДНР".

3 декабря 2019 г. СБУ объявила боевика в розыск. В этом же месяце адвокат Цемаха подал иск в ЕСПЧ с обвинением Украины и Нидерландов в "незаконном похищении" террориста.

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Владимир Цемах ЕСПЧ Боинг Расследование MH17 Новости Украина
Интерфакс Украина
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