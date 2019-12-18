Террорист Цемах подал в ЕСПЧ иск против Украины и Нидерландов

Цемах обвинил Украину в "незаконном похищении"

Оставленный русскими в живых один из виновников в крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний, а по совместительству еще и свидетель причастности Кремля к катастрофе, Владимир Цемах, накатал кляузу в Европейский суд по правам человека.

Пособник Путина и соучастник убийства 298 человек вместе с российскими юристами постараются доказать, что спецслужбы Украины и Нидерландов "незаконно его похитили".

Впрочем, задержание боевика нашими спецназовцами на оккупированной русскими территориями "вне закона" быть не может в принципе. Зато попытка замылить судьям глаза подобным иском вполне может привести и к дополнительным инсинуациям по поводу "непричастности" Москвы к гибели рейса MH17, и к затягиванию самого судебного разбирательства по ней.

Вполне может быть, что русские будут пытаться связать дело Цемаха в ЕСПЧ с рассмотрением основного производства в Гааге, мол, пока суд в Страсбурге не вынесет решение, нидерландский постараются поставить на паузу.

Напомним, боевика "ДНР", который был причастен к сбитию "Боинга", вывозили с оккупированной территории в Киев силами ССО, а в ходе спецоперации погиб как минимум один спецназовец. Тем не менее, по требованию Кремля и вопреки наставлениям Европы у Зеленского включили Цемаха в список террористов на обмен и выдали русским.

Как известно, суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования были переданы Нидерландам.

Привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.