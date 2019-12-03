Цемаха объявили в розыск. Что известно?

Цемаха объявили в розыск. Что известно?

СБУ объявила в розыск боевика "ДНР" Владимира Цемаха, подозреваемого в гибели лайнера MH17 в июле 2014 г.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В розыскной анкете боевика сказано, что он обвиняется по ст. 258, ст. 3-258 ч. 1 УКУ (Террористический акт и создание террористической группы). Временем пропажи "ДНРвца" значится 23 сентября 2019 г. – дата, наступившая через полмесяца после обмена украинских узников Кремля на пророссийских боевиков и одну неделю, после того как стало известно о его выезде на территорию ОРДЛО.

Отметим, что за сутки до этого Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать террориста "ДНР".

По данным СМИ, Россия подтвердила получение упомянутой просьбы, но "не приступила к прямому аресту Цемаха. Даже после того, как это неоднократно запрашивалось, например, министром Блоком в личной встрече со своим российским коллегой Лавровым".

19 ноября следователи получили очередное сообщение российской стороны, где утверждалось, что РФ не может выдать террориста т.к. тот вернулся в свой родной город на востоке Украины. Следовательно, у России якобы отсутствует возможность для его экстрадиции.

Напомним, Цемаху "предлагали" гражданство Нидерландов – РосСМИ.