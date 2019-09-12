Цемах возваращается в Украину. Но есть нюанс - ФОТО

Цемах возваращается в Украину. Но есть нюанс

Боевик "ДНР" Владимир Цемах, ранее обмененный на узников Кремля, возвращается в Украину. Но есть один нюанс.

Об этом сообщила дочь террориста Мария Левченко-Цемах в "Вконтакте".

"Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой", - заявила родственница боевика.

Под домом, как несложно догадаться, девушка имела ввиду территорию "ДНР".

Напомним, что ранее Владимира Цемаха передали России в рамках обмена "35 на 35". Нидерландское следствие весьма негативно восприняло этот шаг, однако украинские власти поспешили оправдаться, заявив, что перед обменом преступник был тщательно допрошен, а материалы по нему уже подшиты к делу.

Позже Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала у России доступ к боевику. И она вполне имела на это право: Россию же вернули в ПАСЕ. Но России, как видно, все равно.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17. 17 июля 2014 лайнер сбили боевики из комплекса "Бук".

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября преступник был обменян на узников Кремля.