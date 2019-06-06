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Рада приняла закон с импичментом

12:09
Рада приняла закон с импичментом - фото 1
Рада приняла закон с импичментом

В четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента президента.

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Акт под названием "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" поддержали 229 депутатов.

Согласно закону, временная следственная комиссия ВРУ – это орган, состоящий из нардепов, спецпрокурора и спецследователей. В список полномочий комиссии входит расследование обстоятельств преступлений президента.

Интересно, что члены комиссии будут иметь доступ к любым документам, в том числе и тайным.

Отметим, что 4 июня Рада провалила законопроект президента об импичменте. Акт даже не был включен на повестку дня.

Инициативу гаранта поддержали лишь 110 нардепов.

Отметим, что новый президент и раньше пытался продвигать свои инициативы. Но пока безуспешно. Так, Зеленский предлагал снизить проходной барьер при выборах в Раду до 3 % и отменить мажоритарку. Нардепы отклонили этот законопроект. Более того, некоторые из них обвинили Зеленского в попытке узурпировать власть по примеру Виктора Януковича.

Также народным избранникам явно не понравился указ гаранта о роспуске Рады. Дело дошло даже до суда. Но выборы все же состоятся. Наверное.

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Владимир Зеленский Верховна Рада импичмент Новости Украина
Укаринская правда
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