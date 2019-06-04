Нардепы провалили "импичмент" Зеленского

Нардепы провалили "импичмент" Зеленского

Во вторник, 4 июня, Рада провалила законопроект президента об импичменте. Акт даже не был включен на повестку дня.

Инициативу гаранта поддержали лишь 110 нардепов.

Отметим, что новый президент и раньше пытался продвигать свои инициативы. Но пока безуспешно. Так, Зеленский предлагал снизить проходной барьер при выборах в Раду до 3 % и отменить мажоритарку. Нардепы отклонили этот законопроект. Более того, некоторые из них обвинили Зеленского в попытке узурпировать власть по примеру Виктора Януковича.

Также народным избранникам явно не понравился указ гаранта о роспуске Рады. Дело дошло даже до суда. Но выборы все же состоятся. Наверное.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде Украины.

Свое воззвание глава державы написал в Facebook.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии", - заявил президент.