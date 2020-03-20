Пятеро мужчин с подозрением на коронавирус пытались сбежать из инфекционки
Для многих украинцев пандемия COVID-19 видится чем-то развлекушным и несерьезным, так что огромное количество людей забивает на собственную и коллективную безопасность.
Об этом свидетельствуют и желание народа набиваться в маршрутки по 40+ человек, и отказ от ношения средств защиты, и вообще количество прогуливающихся по улицам людей.
Очередной зашквар, связанный с людьми, которые могут болеть коронавирусом и, соответственно, передавать его, произошел в Волынской области.
Как утверждает глава Любешовской районной государственной администрации Сергей Фесиков, в четверг, 19 марта, пятеро помещенных в обсервацию из-за подозрения на коронавирус мужчин попытались сбежать.
Заразиться они могли в России, куда мотались на заработки. А по возвращению домой ватоголовые любители Шария и Путина затемпературили. Вот их и засадили в инфекционку Любешовской центральной райбольницы.
- Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированы не убежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. На всякий случай - полицейские сидят у инфекционного отделения. Ждем результатов, - рассказал Фесиков.
Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.