Зараженный коронавирусом житель Житомира не называет медикам людей, с которыми общался

Зараженный коронавирусом не признается, где находятся его сын и отец

Предстоящей вспышке заболевания COVID-19 Украина будет обязана не только безграмотному действию властей, которые прячут голову в песок даже при видимом начале пандемии, но и идиотскому отношению людей к инфицированию окружающих.

В четверг, 20 марта, глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко заявил о том, что житель областного центра с подтвержденным диагнозом отказался называть имена и местонахождение двух его родственников, которые встречали его в аэропорту.

Сейчас контактировавшие с неадекватом его отец и сын могут быть поражены штаммом и инфицировать других людей.

- Житель Житомира, у которого подтвердили заражение коронавирусом, кроме Австрии, побывал в Германии. До госпитализации больной находился дома в самоизоляции. Сейчас он находится в инфекционном отделении одной из житомирских больниц, - отметил губернатор. - За отказ называть контакты предусмотрена уголовная ответственность. Мы этих людей обязательно установим и проверим на коронавирус.

Примечательно, что, исходя из слов чиновника, наказывать за преступную бездеятельность будут только зараженного гражданина, а чиновники и медики, которые знали о самоизоляции и возможном инфицировании приехавшего из-за границы мужчины, даже не пытались установить контактировавших с ним людей до подтверждения диагноза. А это, как известно, зависит от тестов, которые в Украине массово не проводят, ссылаясь на "отсутствие показаний".

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.