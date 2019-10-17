Пьяный военный расстрелял ветерана войны в Киеве (ФОТО+ВИДЕО 18+)

Пьянка бойцов спецсвязи закончилась стрельбой с пострадавшими

Вечером в среду, 16 октября, на Виноградаре в столице произошло ЧП с участием военнослужащих и ветерана АТО. Трое бойцов войск спецсвязи возвращались домой с гулянки, но решили продолжить выпивать.

Жен военные отправили домой на такси, а сами отправились в ближайший супермаркет, где прикупили бутылку и закуски.

Добухивать решили прямо у магазина. При этом никто из прохожих бойцам, один из которых был прямо в форме, замечания не сделал.

Когда один из гулявших решил справить нужду у ближайшего дома возле детской площадки, к нему подошел не выдержавший подобной наглости прохожий.

Мужчина, который увидел хулиганящего пьянчугу в форме, сделал горе-вояке замечание. В итоге разбирательство переросло в драку, в ходе которой боец достал травматический ПМ и открыл огонь на поражение. Пули попали оппоненту в обе ноги, но не остановили оказавшегося ветераном войны на Донбассе. Последний здорово отлупил неадеквата, а затем еще и разобрался с подтянувшимся к нему другом.

В итоге, само собой, дошло до полиции. Прямо при копах стрелявший отдал пистолет своему другу, но от ответственности его это не спасло.

Правоохранители отправили нарушителя в райотдел ждать прибытия военной прокуратуры. Второй же нападавший уехал в больницу. Медики диагностировали у него перелом ноги.

Поддержавший же правопорядок боец от госпиализации отказался.

По факту происшествия открыто уголовное дело.