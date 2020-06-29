"Пусть бросит камень!": Стефанчук оправдал коллег за "рабочую бабу"

"Пусть бросит камень!": Стефанчук оправдал коллег за "рабочую бабу"

Первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук оправдал коллег из "Слуги народа" за сексистский скандал с "рабочей бабой".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика "Радио Свобода".

"Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру. Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между ребятами, которое не допустимо или допустимо где-то в бане, где можно поговорить, пообщаться обо всем", - заявил Стефанчук и попытался оправдать своих коллег.

"И, знаете, кто не без греха — пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид (Арахамия - прим. ред.), и Александр сделают выводы из своих ошибок", — добавил Руслан Стефанчук.

Что было ранее?

23 июня "НикВести" опубликовали видео с участием "слуг народа" Александра Корниенко и Давида Арахамии. На записи политики в вульгарной форме обсуждают внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой.

После поднявшегося резонанса, глава партии "СН" заявил, что на скандальной записи лишь несколько слов посвящены Аллахвердиевой, остальная часть – политику Татьяне Домбровской, которая претендует на выдвижение в мэры Николаева от Команды Зе.