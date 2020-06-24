Корниенко назвал "рабочей бабой" не Аллахвердиеву, а другую женщину – ВИДЕО признания

Корниенко назвал «рабочей бабой» не Аллахвердиеву, а другую женщину – ВИДЕО признания

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко раскрыл новые детали сексистского скандала со своим участием.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видео политика в Facebook.

По словам нардепа, на опубликованной записи лишь несколько слов посвящены внешности нардепа Ирины Аллахвердиевой, остальная часть – политику Татьяне Домбровской, которая претендует на выдвижение в мэры Николаева от партии "СН".

"Форму для выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто обидную, которая может восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации", - сказал нардеп и признал свое заявление о монтаже несоответствующим действительности.

"Мы с Давидом (Арахамией – прим. ред.) четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины и более розлогим обсуждением госпожи Татьяны была более длинная пауза и немного больше слов. На том видео, которое распространено, нету этого момента. Возможно, он потерялся при стриме", - сказал Александр Корниенко.

Что было ранее?

23 июня "НикВести" опубликовали видео с участием "слуг народа" Александра Корниенко и Давида Арахамии. На записи политики в вульгарной форме обсуждают внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой.

Позже последовала реакция на скандал: глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что опубликованный материал является обычным монтажом, а прозвучавшие фразы были вырваны из контекста.

Этой же версии придерживается и Ирина Аллахвердиева. По словам женщины, Корниенко и Арахамия звонили ей и "поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".